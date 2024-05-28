Прага, 28 мая, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины могут использовать западное оружие для нанесения ударов по объектам на территории России. Такое мнение, выступая в преддверии встречи лидеров Евросоюза в Праге, высказал премьер-министр Чехии Пётр Фиала. Об этом сообщило агентство Reuters.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Украина могла бы использовать оружие, которое ей поставляют из-за рубежа, я это считаю совершенно логичным», ― подчеркнул глава чешского правительства.

По его мнению, Украина — страна, которая обороняется, поэтому якобы имеет все права, чтобы использовать все возможности для обороны.

Также политик подтвердил, что первые поставки боеприпасов, закупленных в рамках возглавляемой Чехией инициативы, поступят на Украину в июне.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Киев обратился к администрации Белого дома с просьбой снять ограничения на использование оружия США для ударов по России. Этот запрос поступил на фоне успехов российских военных в Харьковской области.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 мая в ходе Парламентской ассамблеи НАТО призвал входящие в альянс страны не запрещать наносить удары их оружием по российской территории. Он отметил сложное положение, в котором находятся ВСУ. При этом генсек подчеркнул, что Североатлантический альянс старается избежать прямого конфликта с Россией.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова генсека НАТО, заявил, что Столтенберг не имеет права делать заявления от лица всех членов альянса по тому вопросу, который не выносили на общее обсуждение.

В тот же день министры иностранных дел стран Европейского союза на заседании Совета ЕС в Брюсселе обсудили отмену ограничений на применение оружия НАТО для ударов по территории России. Об итогах встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не сообщил.

26 мая Лавров заявил, что у Запада не получится незаметно пересечь последнюю границу, которая отделяет его от полномасштабного конфликта с Россией. Министр также отметил, что призывы разрешить применять западное оружие для ударов по российской территории демонстрируют безысходность из-за провала плана ослабить и расчленить Россию.

Депутат парламента Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что союзники Украины должны разрешить киевскому режиму использовать поставленное Западом оружие для нанесения ударов по целям на территории России. По его словам, это совершенно нормально для мировой практики.

Такого же мнения придерживается глава министерства обороны Швеции Пол Йонсон. 26 мая он заявил, что право Украины на самооборону якобы подразумевает право ВСУ наносить удары по территории России при условии соблюдения законов военного времени. По его мнению, подобные действия украинских войск якобы соответствуют международному праву.