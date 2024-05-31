Амстердам, 31 мая, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России. Это допустимо. Такое заявление в интервью норвежской телерадиокомпании NRK сделал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

U. S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Мы считаем, что Украина имеет совершенно чёткое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри России», — отметил глава МИД.

Он добавил, что Киев может использовать оружие Запада против военных объектов, имеющих отношение к спецоперации. Эйде подчеркнул, что такие действия Украины являются «совершенно нормальными» в контексте нынешнего конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, на сегодня уже более десятка стран разрешили Киеву наносить удары по территории России западным оружием. В их числе, Италия, Польша, Дания, Швеция.

В Чехии назвали логичным применение ВСУ западного оружия для ударов по РФ. Премьер-министр республики Пётр Фиала пояснил, что Украина — «страна, которая обороняется», поэтому якобы имеет все права, чтобы использовать все возможности для обороны.

Допустимой возможность нанесения ударов Украиной по территории России западным вооружением 30 мая назвал президент Финляндии Александер Стубб. По его мнению, до тех пор, пока удары будут наноситься «в рамках международного права», никаких проблем возникнуть не может. Глава государства добавил, что лично он не может поддержать идею ограничения использования этого оружия Киевом.

Газета Politico со ссылкой на свои источники написала, что президент США Джо Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но лишь у границ Харьковской области. Позднее источник газеты The New York Times сообщил, что Пентагон разработает точные рекомендации для Украины о том, куда на территории России ВСУ могут наносить удары американским оружием.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 28 мая рассказал, что главы минобороны стран объединения обсудят возможность снятия ограничений на использование Киевом западного орудия для ударов по России. По словам дипломата, он не видит проблемы в нанесении Украиной таких ударов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 мая выступил с утверждением, что у Киева уже есть возможность наносить удары по территории России, так как некоторые страны Запада не запрещали ему это делать. Столтенберг также в очередной раз назвал такие действия Киева «правом на самооборону», отметив, что, по его утверждению, НАТО якобы имеет право помогать ВСУ в атаках на территорию России.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в последствиях своих заявлений и действий. Российский лидер напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. Он добавил, что только специалисты высокого класса могут выбирать цели для подобных ударов и вносить полётное задание.

Позднее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможный ответ России на удары по её территории знают президент и военные. Представитель Кремля подчеркнул, что они принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.