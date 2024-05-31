Словакия, 31 мая, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который ранее получил ранение во время нападения, перевели на домашнее лечение в Братиславе. Об этом 31 мая сообщила больница имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Позвольте проинформировать вас о том, что господин премьер уже на домашнем лечении», — говорится в сообщении.

Глава клиники Мириам Лапуникова поблагодарила главу правительства Словакии за то, что он был дисциплинированным пациентом, а медицинскую команду — за работу. В пресс-службе также пожелали Фицо много сил и успешной длительной реабилитации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 мая словацкое издание Dennik N со ссылкой на несколько источников написало, что Фицо перевели из больницы города Банска-Бистрица в его дом в Братиславу для продолжения лечения. В этой больнице премьер-министр Словакии находился с 15 мая.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в ходе встречи с жителями города Гандловы. Получившего ранение главу правительства Словакии доставили в больницу провели ему операцию, которая длилась пять часов. А 17 мая Фицо перенёс повторную операцию.

Полиция республики 16 мая предъявила обвинение 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, стрелявшему в Фицо. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что обвиняемый поддерживал Киев и был против прекращения поставок оружия ВСУ. Нападавший признал вину и может получить пожизненное заключение.

Шутай-Эшток отметил, что у Цинтулы мог быть сообщник. Он рассказал, что кто-то стёр историю на странице обвиняемого в одной из социальных сетей.

Администрация больницы города Банска-Бистрица 25 мая сообщила об улучшении состояния здоровья премьера Словакии, а 27 мая он должен был пройти контрольное медицинское обследование.