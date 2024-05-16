Стрелявшему в Фицо 71-летнему писателю предъявили обвинения
Стрелявшему в Фицо 71-летнему писателю предъявили обвинения, ему грозит пожизненное
Братислава, 16 мая, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Полиция Словакии утром 16 мая выдвинула официальное обвинение 71-летнему писателю Юраю Цинтуле в покушении на убийство на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщила словацкая газета HNonline.
«Полиция обвинила Юрая К. в умышленном убийстве из мести покровительствуемому лицу на стадии судебного разбирательства», ― говорится в публикации.
Также сообщается, что правоохранители конфисковали машину, на который подозреваемый приехал в Гандлову. Писателю грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.
Как сообщало ИА Регнум, на Фицо напали 15 мая в городе Гандлове во время встречи политика с местными жителями. Мужчина, стоявший в толпе, несколько раз выстрелил в премьер-министра. Пострадавшего с ранениями в грудь, живот и руку доставили в больницу в Братиславе на вертолёте.
Врачи успешно прооперировали премьера Словакии после покушения. Операция длилась почти четыре часа. После хирургического вмешательства политика ввели в состояние искусственной комы, в котором он будет находиться в течение суток. 16 мая телеканал Markiza сообщил, что угроза жизни раненого в ходе покушения Фицо сохраняется.
Полиция задержала нападавшего. Им оказался 71-летний сторонник либеральной прозападной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула. При этом лидер этой партии Михаил Шимечка заявил, что человек, совершивший покушение на премьер-министра, не связан с их движением.
Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток заявил, что покушение на Фицо произошло по политическим мотивам. По его словам, злоумышленник мог спланировать нападение вскоре после президентских выборов в стране, второй тур которых прошёл 6 апреля.
Фицо выступал за восстановление дружеских отношений с Россией, за что его в европейских СМИ называли пророссийским политиком. Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин выразил мнение, что главу правительства попытались убить из-за его политических взглядов.
Президент России Владимир Путин выразил негодование в связи с покушением на словацкого премьера. Он отметил мужество и силу духа Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно осуждает покушение Фицо и считает его абсолютно неприемлемым.