Братислава, 17 мая, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенёс ещё одну операцию после покушения. Об этом 17 мая сообщил заместитель председателя правительства, министр обороны Роберт Калиняк.

© TOMAS TKACIK/ GLOBALLOOKPRESS Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Фицо сегодня перенёс хирургическое вмешательство», — процитировало его издание Pravda.

По словам министра, состояние политика остается серьёзным, но стабильным.

Калиняк добавил, что правительство Словакии на фоне госпитализации премьера работает в обычном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на премьера Словакии произошло 15 мая, когда тот вышел поприветствовать жителей в городе Гандлове. 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в него. На вертолёте раненого политика оперативно доставили в больницу, где провели пятичасовую операцию. Позднее стало известно, что при покушении на Фицо одна из пуль пробила ему желудок. Премьер потерял много крови.

Полиция Словакии утром 16 мая выдвинула подозреваемому официальное обвинение. Писателю грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного. Также на допрос забрали супругу стрелявшего.

Стрелявший в премьер-министра Словакии принимал участие в протестах, но не состоял в радикальных движениях, заявил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток. Он отметил, что нападения таких одиночек практически невозможно просчитать и остановить.

Как стало известно, Фицо помнит обстоятельства совершённого покушения, во время транспортировки в больницу он находился в сознании. Он шокирован тем, как быстро это произошло, отметил избранный президент страны Петер Пеллегрини.