Братислава, 19 мая, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Следователи по делу о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, допустили, что у обвиняемого писателя Юрая Цинтулы был сообщник, заявил 19 мая на пресс-конференции глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

News Agency of the Slovak Republ/Global Look Press

Он сообщил, что у обвиняемого кто-то стёр историю в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Правоохранители выясняют, кто это мог сделать.

«Это было сделано не им [Цинтулой] и не его супругой», — заявил Шутай-Эшток.

Следствие проверяет версию, что был подстрекатель, который убедил писателя пойти на преступление, добавил глава МВД.

Как сообщало ИА Регнум, в Фицо выстрелили несколько раз 15 мая, когда он общался в Гандлове с местным жителями. В премьера попало четыре пули, в том числе одна из них пробила желудок. Раненого дважды прооперировали в городе Банска-Бистрица, 19 мая министр обороны республики Роберт Калиняк сообщил, что состояние премьера улучшилось, но его транспортировка в столицу пока невозможна.

Цинтулу задержали на месте преступления. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что обвиняемый не состоял в радикальных организациях и действовал один при покушении на главу правительства.

Фицо, став премьер-министром, в ноябре 2023 года остановил выделение военной помощи киевскому режиму на сумму €40,3 млн. В феврале 2024 года словацкий премьер раскритиковал попытки Запада изолировать Россию.