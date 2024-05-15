Братислава, 15 мая, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В Сети появились кадры с места стрельбы, в результате которой ранение получил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Видео опубликовало в Telegram-канале издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Судя по всему, на них задерживают нападавшего. На кадрах видно, как сотрудники полиции повалили подозреваемого на асфальт и надели на него наручники.

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Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения во время стрельбы 15 мая. Выстрелы раздались, когда он вышел к общественности после выездного заседания правительства.

Нападавший выстрелил несколько раз, его задержали. О мотивах стрелявшего информации пока нет.

После ранения политика госпитализировали. На вертолёте его доставили в больницу в Братиславе. По информации издания Pravda, премьер получил несколько выстрелов в грудь и живот. Медики оценили состояние Роберта Фицо как очень тяжёлое.