Москва, 26 мая, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский полностью утратил свою легитимность после того, как его срок полномочий истёк 20 мая, заявил 26 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Thomas Trutschel/Global Look Press Владимир Зеленский

«Отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть. С 21 мая он полностью утратил остатки своей псевдолегитимности», — написал он.

Володин добавил, что любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины, добавил он.

Также спикер Госдумы подчеркнул, что Зеленский не имеет права объявлять на Украине мобилизацию, отправлять людей вести военные действия или принимать какие-либо другие решения от лица главы государства.

По его словам, украинский народ, являющийся единственным источником власти в стране, в настоящее время находится в заложниках у «диктатора-марионетки», а главная причина отмены проведения новых президентских выборов — это страх Зеленского потерять свои полномочия.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая глава киевского режима должен был принять присягу, однако выборы были отменены Зеленским из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента, а сам глава киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее отмечал, что после 20 мая полномочия Зеленского истекут, он станет самозванцем, а выпущенные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского закончилась. Вопрос о том, с кем именно на Украине вести переговоры, не праздный, отметил глава российского государства.

В разговоре с ИА Регнум политолог и журналист Юрий Светов ранее указывал, что, пока США считают Зеленского легитимным главой киевского режима, он будет таковым для коллективного Запада, включая ООН.