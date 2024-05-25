Словакия, 25 мая, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшилось, сообщила 25 мая администрация больницы города Банска-Бистрица, где политик проходит лечение после покушения.

EPA/ТАСС Роберт Фицо

Днём ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что «критическая стадия» борьбы за жизнь Фицо миновала и врачи дают позитивный прогноз.

«После сегодняшнего консилиума команда врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья господина премьер-министра», — сказано в заявлении больницы.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая во время встречи с жителями города Гандловы. Раненого политика доставили в ближайшую больницу, где провели пятичасовую операцию. 17 мая он перенёс вторую операцию.

Полиция Словакии 16 мая выдвинула официальное обвинение стрелявшему 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, который, по словам главы МВД республики Матуша Шутай-Эштока, поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружений ВСУ. Подозреваемый признал вину, ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.

Покушение на Фицо — это попытка убрать неугодного либеральным элитам человека, который осмелился выступить в защиту интересов своей страны, отмечал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Попытка убить премьер-министра Словакии — квинтэссенция русофобии в Европе, заявил в свою очередь зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Покушение на Фицо — событие знаковое, и не только потому, что в Европе не пытались убивать политиков его уровня с 1986 года, когда был застрелен премьер-министр Швеции Улоф Пальме, отмечал в своей публикации обозреватель ИА Регнум Дмитрий Тараторин.