Братислава, 31 мая, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Медики перевезли премьер-министра Словакии Роберта Фицо из больницы города Банска-Бистрица в его дом в Братиславу, где он продолжит лечение после пережитого покушения. Об этом сообщило словацкое издание Dennik N со ссылкой на нескольких источников.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

Ранее поступала информация, что главу правительства хотели перевести в другое медицинское учреждение. В больнице Банска-Бистрица Фицо находился с 15 мая.

Её руководство подтвердило, что пациент покинул учреждение.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая, когда он проводил встречу с жителями города Гандловы. Раненого премьер-министра доставили в больницу провели ему операцию, которая длилась пять часов. 17 мая Фицо перенёс повторную операцию.

16 мая полиция Словакии предъявила обвинение 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, который стрелял в главу правительства. Словацкий министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток рассказал, что обвиняемый поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружений Киеву. Цинтула признал вину. Его могут приговорить к пожизненному заключению.

19 мая Шутай-Эшток отметил, что у Цинтулы мог быть сообщник. Глава МВД пояснил, что кто-то стёр историю на странице обвиняемого в одной из соцсетей.

25 мая администрация больницы города Банска-Бистрица проинформировала об улучшении состояния здоровья Роберта Фицо. 27 мая он должен был пройти контрольное медицинское обследование.