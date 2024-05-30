Самара, 30 мая, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Певец и блогер Эдуард Шарлот останется под стражей ещё почти на два месяца. Такое решение вынес Кировский районный суд Самары.

Альберт Дзень/ТАСС Эдуард Шарлот

Как уточнил в беседе с «Известями» адвокат исполнителя Алексей Лапузин, судебное заседание состоялась 29 мая. По его словам, артист останется в СИЗО до 24 июля 2024 года.

3 мая сторона защиты блогера подала апелляционную жалобу на продление ареста Шарлоту.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре стало известно, что против Эдуарда Шарлота возбудили три уголовных дела. Два из них касались реабилитации нацизма, а третье — оскорбления чувств верующих.

В начале декабря певца арестовали. В одном из видеороликов, которые музыкант опубликовал в социальных сетях, он разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё. На другой видеозаписи Шарлот исполнил в обнажённом виде пародию на мотив песни «День Победы». Кроме того, он прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием.

Также Шарлот разорвал рисунок с изображением президента России Владимира Путина. По всем эпизодам против певца возбудили уголовные дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Позднее отец блогера, Валерий Шарлот, сообщил, что его сын написал письмо патриарху Кириллу, каясь в своих поступках и прося прощения. Шарлот также попросил прощения и у Путина.

В середине декабря прошлого года в отношении Шарлота возбудили ещё одно уголовное дело после того, как он сжёг свой паспорт.

1 февраля певца отправили из самарского СИЗО в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. В начале апреля Кировский районный суд Самары оставил певца в СИЗО до 23 апреля.