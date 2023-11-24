Москва, 24 ноября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. В отношении певца Эдуарда Шарлота возбуждено три уголовных дела. Об этом 24 ноября сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС Певец Эдуард Шарлот в зале суда

«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела», — написала Мизулина.

Она уточнила, что два дела возбудили по статье «Реабилитация нацизма» и ещё одно — по статье «Оскорбление чувств верующих».

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Шарлота задержали в петербургском аэропорту Пулково и поместили в спецприёмник. Помимо антироссийских высказываний, ранее он отметился сжиганием российского паспорта. Свои действия певец снял на видео и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В ноябре Шарлот заявил о желании вернуться в Россию и попросил поклонников прислать ему деньги на обратный билет.

За сожжение паспорта Шарлот извинился и объяснил, что был «ошибочно помешан на ложной информации».

Отец Шарлота Валерий в беседе с ИА Регнум допустил, что причиной скандальных действий его сына является детская травма, полученная из-за матери, которая якобы жестоко относилась к детям.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Шарлота, так как прежде он не раз высказывался в поддержку Украины, а потом извинялся и просил прощения. В беседе с «Зеленским» певец прочёл слова украинского гимна и произнёс русофобскую речовку. Кроме того, Шарлот согласился сбежать на Украину в «чемодане посла».