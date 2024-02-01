Саратов, 1 февраля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Фигуранта трёх уголовных дел певец Эдуарда Шарлот отправили из самарского СИЗО в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Об это рассказал отец певца Валерий Шарлот.

Альберт Дзень/ТАСС Певец Эдуард Шарлот

«Он находится в Саратове, там проходит эту экспертизу. Она касается всех дел, что ему инкриминируют. Это будет небыстро, но это нужно сделать. Экспертиза продлится не меньше месяца», — передают слова Валерия «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря стало известно о возбуждении против Шарлота нового уголовного дела из-за того, что он сжёг свой паспорт и выложил видео в интернет.

На одном из видео Шарлот разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё, на другом исполнил пародию на мотив песни «День Победы» в обнажённом виде. Кроме того, он выложил ролик, где прибивал к дереву фото патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием. Также певец разорвал рисунок с изображением президента РФ Владимиром Путиным.

По всем этим эпизодам против певца возбудили три уголовных дела: два о реабилитация нацизма и одно — об оскорблении чувств верующих.

Валерий Шарлот, отец фигуранта уголовных дел, 9 января сообщил, что его сын написал письмо патриарху Кириллу, каясь в своих поступках и прося прощения. Шарлот также попросил прощения и у Путина.