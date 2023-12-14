Самара, 14 декабря, 2023, 18:16 — ИА Регнум. В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили новое уголовное дело. Об этом 14 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Альберт Дзень/ТАСС Певец Эдуард Шарлот

Отмечается, что новое дело возбуждено по ст. 325 УК РФ за публичное сожжение российского паспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Кировский районный суд Самары избрал меру пресечения в отношении Шарлота, заключив его под стражу до 24 января 2024 года. Основаниями к возбуждению уголовных дел по этим статьям стали видеоролики оскорбительного содержания, которые певец размещал в соцсетях.

На судебном заседании Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. При этом он прочитал сочинённое им стихотворение. Молодой человек просил не отправлять его в СИЗО, адвокат ходатайствовал о домашнем аресте.

Известного своими русофобскими высказываниями Шарлота, который 26 июня демонстративно сжёг российский паспорт, заявив, что больше не считает себя гражданином России, задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 22 ноября. Его поместили в спецприёмник. Молодой человек извинился за сожжение паспорта.