В отношении певца Шарлота возбудили уголовное дело за сожжение паспорта
Самара, 14 декабря, 2023, 18:16 — ИА Регнум. В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили новое уголовное дело. Об этом 14 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что новое дело возбуждено по ст. 325 УК РФ за публичное сожжение российского паспорта.
Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Кировский районный суд Самары избрал меру пресечения в отношении Шарлота, заключив его под стражу до 24 января 2024 года. Основаниями к возбуждению уголовных дел по этим статьям стали видеоролики оскорбительного содержания, которые певец размещал в соцсетях.
На судебном заседании Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. При этом он прочитал сочинённое им стихотворение. Молодой человек просил не отправлять его в СИЗО, адвокат ходатайствовал о домашнем аресте.
Известного своими русофобскими высказываниями Шарлота, который 26 июня демонстративно сжёг российский паспорт, заявив, что больше не считает себя гражданином России, задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 22 ноября. Его поместили в спецприёмник. Молодой человек извинился за сожжение паспорта.