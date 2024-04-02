Самара, 2 апреля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Кировский районный суд Самары оставил певца и блогера Эдуарда Шарлота в СИЗО до 23 апреля. Об этом стало известно 2 апреля.

Альберт Дзень / ТАСС

«Продлено содержание под стражей до 23 апреля», — заявили в суде.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря стало известно о возбуждении против Шарлота уголовного дела после того, как он сжёг свой паспорт и опубликовал видео этой выходки.

Помимо этого блогер снял ролики, в которых разрывал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступал на неё, пародировал песню «День Победы» в обнажённом виде и прибивал к дереву фото патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием.

Также Шарлот разорвал рисунок с изображением президента России Владимира Путина. По всем эпизодам против певца возбудили уголовные дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Позднее отец блогера, Валерий Шарлот, сообщал, что его сын написал письмо патриарху Кириллу, каясь в своих поступках и прося прощения. Шарлот также попросил прощения и у Путина. 1 февраля певца отправили из самарского СИЗО в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.