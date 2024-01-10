Самара, 10 января, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Выступая в Самарском областном суде, певец Эдуард Шарлот попросил прощения за видеоролик, в котором он разорвал портрет президента Владимира Путина.

Альберт Дзень/ТАСС Эдуард Шарлот

Напомнив, что разорвал рисунок с изображением Путина под песню Игоря Талькова, Шарлот заявил, что не знал, зачем это делает, не таил никакой злобы на президента или явного несогласия в каком-то политическом вопросе.

«Прошу у Вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ», — заявил Шарлот.

Он принёс извинения также патриарху Кириллу, ветеранам Великой Отечественной войны, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Певец попросил прощения у всех, кто фигурировал в его видеороликах и записях в социальных сетях.

«В пиковый час одурманивания проамериканской пропагандой был пронзен идиотской идеей поджечь внутренний паспорт гражданина. Прошу прощения у всех граждан России за такое безрассудство», — сказал Шарлот.

Суд отклонил апелляционную жалобу защиты Шарлота и оставил его под арестом. Защита добивалась изменения меры пресечения на залог или домашний арест. Певец принимал участие в заседании суда по видеосвязи.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря стало известно о возбуждении против Шарлота нового уголовного дела из-за того, что он сжёг свой паспорт и выложил видео в интернет.

Певец находится под арестом до 24 января 2024 года по делу о размещении в интернете видеороликов оскорбительного содержания.

На одном из видео Шарлот разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё, на другом исполнил пародию на мотив песни «День Победы» в обнажённом виде. Кроме того, он выложил ролик, где прибивал к дереву фото патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием.

Рисунок с изображением Путина он разорвал перед камерой в июне 2023 года. По всем этим эпизодам против певца возбудили три уголовных дела: два о реабилитация нацизма и одно — об оскорблении чувств верующих.

Валерий Шарлот, отец фигуранта уголовных дел, 9 января сообщил, что его сын написал письмо патриарху Кириллу, каясь в своих поступках и прося прощения.