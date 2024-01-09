Москва, 9 января, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Певец Эдуард Шарлот обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором решил покаяться в своих поступках и принёс извинения, сообщил журналистам отец музыканта Валерий Шарлот.

Мужчина рассказал, что сам отправлял письмо по просьбе сына. Это произошло ещё до наступления нового года. Отец Эдуарда Шарлота отметил, что певец объясняет свои действия как некоторое помутнение.

Валерий Шарлот в беседе с «РИА Новости» также уточнил, что его сын крещеный. Он добавил, что ответа от патриарха пока не поступало.

По данным телеграм-канала Baza, певец написал в обращении о том, что он активно создает патриотические произведения и просит выпустить его на волю, чтобы у него появилась возможность выступать с этими работами.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре стало известно, что против Эдуарда Шарлота возбудили три уголовных дела. Два из них касались реабилитации нацизма, а третье — оскорбления чувств верующих.

В начале декабря певца арестовали до 24 января 2024 года. В одном из видеороликов, которые музыкант опубликовал в социальных сетях, он разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё.

На другой видеозаписи Эдуард Шарлот исполнил в обнаженном виде пародию на мотив песни «День Победы». В ещё одном видеоролике певец прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, а также свой военный билет и крест с распятием.

22 ноября пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали запись разговора с музыкантом, в котором они побеседовали с ним от имени главы киевского режима Владимира Зеленского. Певец в ходе этого разговора спел гимн Украины.

2 декабря следователь на заседании суда проинформировал о том, что Эдуард Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. 14 декабря появилась информация о том, что в отношении певца возбудили новое уголовное дело за публичное сожжение им российского паспорта.