* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 27 мая, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Инициатива о возможном исключении движения «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических организаций отражает объективную реальность. Об этом 27 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.

http://globallookpress.com

«Этот процесс отражает осознание реальности», ― подчеркнул министр.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а Афганистан России не безразличен.

«Небезразличен для наших союзников, прежде всего в Центральной Азии», ― добавил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещённых организаций. Дипломат подчеркнул, что без этого шага о признании говорить будет преждевременно.

Он отметил, что позицию МИД передали при согласовании с другими ведомствами. Признание правительства талибов со стороны России стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году, добавил дипломат. Однако Кабулов подчеркнул, что есть ряд моментов, которые необходимо преодолеть. Тогда российское руководство будет принимать решение.

Радикальное движение «Талибан» установило контроль над Афганистаном в 2021 году. Тогда же американские войска и президент Афганистана Ашраф Гани спешно покинули территорию страны. Талибы без боя вошли в Кабул.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители движения «Талибан» в целом контролируют власть в Афганистане, Россия не прекращает с ними контакты. С талибами обсуждаются и те вопросы, урегулирование которых необходимо для того, чтобы они стали полноценно признанным правительством, добавил Лавров.

В МИД 1 апреля сообщили, что начали прорабатывать вопрос снятия с «Талибана» статуса террористической организации, но окончательное решение примет высшее политическое руководство страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 апреля отметил, что Россия ведёт диалог с находящимся у власти в Афганистане движением, так как необходимо решать насущные вопросы.

В декабре 2023 года власти Казахстана приняли решение исключить «Талибан» из списка террористов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что такой шаг положительно повлияет на диалог с Афганистаном и укрепит безопасность в регионе. Дипломат отметила, что исключение «Талибана» из террористического списка поспособствует его выведению из международной изоляции.

С марта 2022 года Москва установила дипломатические отношения с Афганистаном и аккредитовала дипломатов сформированного талибами правительства.