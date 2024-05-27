Лавров объяснил намерение исключить «Талибан»* из списка запрещённых
Лавров назвал отражением реальности идею исключить «Талибан» из списка запрещённых
Москва, 27 мая, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Инициатива о возможном исключении движения «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических организаций отражает объективную реальность. Об этом 27 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Этот процесс отражает осознание реальности», ― подчеркнул министр.
Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а Афганистан России не безразличен.
«Небезразличен для наших союзников, прежде всего в Центральной Азии», ― добавил Лавров.
Как сообщало ИА Регнум, 27 мая директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещённых организаций. Дипломат подчеркнул, что без этого шага о признании говорить будет преждевременно.
Он отметил, что позицию МИД передали при согласовании с другими ведомствами. Признание правительства талибов со стороны России стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году, добавил дипломат. Однако Кабулов подчеркнул, что есть ряд моментов, которые необходимо преодолеть. Тогда российское руководство будет принимать решение.
Радикальное движение «Талибан» установило контроль над Афганистаном в 2021 году. Тогда же американские войска и президент Афганистана Ашраф Гани спешно покинули территорию страны. Талибы без боя вошли в Кабул.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители движения «Талибан» в целом контролируют власть в Афганистане, Россия не прекращает с ними контакты. С талибами обсуждаются и те вопросы, урегулирование которых необходимо для того, чтобы они стали полноценно признанным правительством, добавил Лавров.
В МИД 1 апреля сообщили, что начали прорабатывать вопрос снятия с «Талибана» статуса террористической организации, но окончательное решение примет высшее политическое руководство страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 апреля отметил, что Россия ведёт диалог с находящимся у власти в Афганистане движением, так как необходимо решать насущные вопросы.
В декабре 2023 года власти Казахстана приняли решение исключить «Талибан» из списка террористов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что такой шаг положительно повлияет на диалог с Афганистаном и укрепит безопасность в регионе. Дипломат отметила, что исключение «Талибана» из террористического списка поспособствует его выведению из международной изоляции.
С марта 2022 года Москва установила дипломатические отношения с Афганистаном и аккредитовала дипломатов сформированного талибами правительства.