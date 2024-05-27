* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 27 мая, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Российской Федерации доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» (террористическая организация, деятельность которого запрещена в РФ) можно исключить из списка запрещённых организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Без исключения из списка запрещённых организаций о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждём принятия решения», — заявил Кабулов.

Он отметил, что позицию МИД передали при согласовании с другими ведомствами. Признание правительства талибов со стороны России стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году, добавил дипломат. Однако он подчеркнул, что есть ряд моментов, которые необходимо преодолеть. Тогда российское руководство будет принимать решение.

Радикальное движение «Талибан» установило контроль над Афганистаном в 2021 году. Тогда же американские войска и президент Афганистана Ашраф Гани спешно покинули территорию страны. Талибы без боя вошли в Кабул.

Как сообщало ИА Регнум, в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители движения «Талибан» в целом контролируют власть в Афганистане, Россия не прекращает с ними контакты. С талибами обсуждаются и те вопросы, урегулирование которых необходимо для того, чтобы они стали полноценно признанным правительством, добавил Лавров.

1 апреля в МИД сообщали, что начали прорабатывать вопрос снятия с «Талибана» статуса террористической организации, но окончательное решение примет высшее политическое руководство страны. 2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия ведёт диалог с находящимся у власти в Афганистане движением, так как необходимо решать насущные вопросы.