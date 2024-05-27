В России предложили исключить «Талибан»* из списка запрещённых организаций
МИД и Минюст предложили Путину исключить «Талибан» из списка запрещённых организаций
Москва, 27 мая, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Российской Федерации доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» (террористическая организация, деятельность которого запрещена в РФ) можно исключить из списка запрещённых организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.
«Без исключения из списка запрещённых организаций о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждём принятия решения», — заявил Кабулов.
Он отметил, что позицию МИД передали при согласовании с другими ведомствами. Признание правительства талибов со стороны России стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году, добавил дипломат. Однако он подчеркнул, что есть ряд моментов, которые необходимо преодолеть. Тогда российское руководство будет принимать решение.
Радикальное движение «Талибан» установило контроль над Афганистаном в 2021 году. Тогда же американские войска и президент Афганистана Ашраф Гани спешно покинули территорию страны. Талибы без боя вошли в Кабул.
Как сообщало ИА Регнум, в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители движения «Талибан» в целом контролируют власть в Афганистане, Россия не прекращает с ними контакты. С талибами обсуждаются и те вопросы, урегулирование которых необходимо для того, чтобы они стали полноценно признанным правительством, добавил Лавров.
1 апреля в МИД сообщали, что начали прорабатывать вопрос снятия с «Талибана» статуса террористической организации, но окончательное решение примет высшее политическое руководство страны. 2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия ведёт диалог с находящимся у власти в Афганистане движением, так как необходимо решать насущные вопросы.