* террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена

Москва, 1 апреля, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Вопрос снятия с «Талибана» (террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена) статуса террористической организации прорабатывается, окончательное решение примет высшее руководство России, сообщили 1 апреля в Министерстве иностранных дел.

Антон Новодережкин/ТАСС

«Этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами», — заявили «Газете.Ru» в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что окончательное решение примет высшее политическое руководство страны.

Ранее, 1 апреля, специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что делегацию афганского движения «Талибан» пригласили к участию в форуме «Россия — Исламский мир», который пройдёт в Казани в мае.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года власти Казахстана приняли решение исключить «Талибан» из списка террористов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что решение властей Казахстана исключить из национального списка террористических организаций движение «Талибан» положительно повлияет на диалог с Афганистаном и укрепит безопасность в регионе. Дипломат отметила, что исключение «Талибана» из террористического списка поспособствует его выведению из международной изоляции.

С марта 2022 года Москва установила дипломатические отношения с Афганистаном и аккредитовала дипломатов сформированного талибами правительства.

В январе 2024 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что представители движения «Талибан» в целом контролируют власть в Афганистане, и Россия не прекращает с ними контакты.