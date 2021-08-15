СМИ: Президент Афганистана покинул страну
Кабул, 15 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул территорию страны. Об этом сообщает Al Jazeera.
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Ашраф Гани
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Утро 15 августа глава государства провел в саду президентского дворца в Кабуле вместе со своей супругой.
По предварительным данным, Гани вместе с рядом высокопоставленных чиновников Афганистана направился в Таджикистан.
Напомним, за последние недели ситуация в Афганистане обострилась. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили крупнейшие города страны.