Кабул, 15 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул территорию страны. Об этом сообщает Al Jazeera.

President.gov.af Ашраф Гани

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Утро 15 августа глава государства провел в саду президентского дворца в Кабуле вместе со своей супругой.

По предварительным данным, Гани вместе с рядом высокопоставленных чиновников Афганистана направился в Таджикистан.

Напомним, за последние недели ситуация в Афганистане обострилась. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили крупнейшие города страны.