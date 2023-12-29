* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 29 декабря, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду, что решение казахстанских властей исключить из национального списка террористических организаций движение «Талибан» (движение талибов, организация, деятельность которой запрещена в РФ) положительно повлияет на диалог с Афганистаном и укрепит безопасность в регионе. Её комментарий опубликовали на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью», — заявила Захарова.

Она отметила, что исключение «Талибана» из террористического списка поспособствует его выведению из международной изоляции. Также это позволит интегрировать страну в мировые политические и экономические процессы и даст возможность оказывать гуманитарную поддержку афганскому населению, добавила дипломат.

«Полагаем также, что это решение окажет положительное воздействие на продвижение межафганского примирения и посодействует стабилизации обстановки в стране», — подытожила представитель российского МИД.

Как сообщало 29 декабря ИА Регнум, официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил в интервью местному СМИ о решении властей исключить «Талибан» из списка террористов. По его словам, Астана регулярно проводит ревизию списка запрещённых организаций и, в соответствии с практикой ООН, приняла решение исключить из него «Талибан».

В России эта организация находится в списке запрещённых террористических. Однако с марта 2022 года Москва установила дипломатические отношения с Афганистаном и аккредитовала дипломатов сформированного талибами правительства.

Ранее, 16 июля стало известно, что представителей «Талибан» пригласили в Москву для участия в обсуждении ситуации в Афганистане. Во время прошедшей встречи в МИД Афганистана российскому послу Дмитрию Жирнову глава ведомства Мавлави Амир Хан Муттаки напомнил, что представители афганского правительства в 2021 году уже приезжали в Москву на переговоры, но в прошлом году встреча московского формата прошла без них.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане 15 августа 2021 года. Это произошло в результате государственного переворота на фоне ухода из республики американского контингента, падения режима Ашрафа Гани и взятия Кабула талибами.