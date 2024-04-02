* — террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена

Москва, 2 апреля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 2 апреля подтвердил журналистам, что вопрос об исключении «Талибана» (террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена) статуса террористической организации прорабатывают.

Oliver Weiken/Global Look Press

«Вопрос прорабатывается. Давайте мы дождемся завершения проработки, а потом будем уже говорить о позиции», — заявил представитель Кремля.

Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, видит ли Кремль необходимость в официальных контактах с «Талибаном», заявил, что Россия ведёт диалог с находящимся у власти в Афганистане движением, так как необходимо решать насущные вопросы. Он добавил, что Россия фактически, как и все другие страны, ведёт с ними диалог.

При этом Песков заявил, что Кремль не обладает информацией об участии делегации афганского движения «Талибан» в форуме «Россия — Исламский мир», который пройдёт в Казани в мае 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля МИД сообщил о проработке вопроса о снятии с «Талибана» статуса террористов. В ведомстве заявили, что окончательное решение примет высшее руководство страны.

С марта 2022 года Москва установила дипломатические отношения с Афганистаном и аккредитовала дипломатов сформированного талибами правительства.

В январе 2024 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что представители движения «Талибан» в целом контролируют власть в Афганистане. Как пояснил глава МИД, Россия не прекращала с ними контакты.

В декабре 2023 года власти Казахстана приняли решение исключить «Талибан» из списка террористов. Комментируя это, официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что решение положительно повлияет на диалог с Афганистаном и укрепит безопасность в регионе. Она отметила, что исключение «Талибана» из списка террористов поспособствует его выведению из международной изоляции.