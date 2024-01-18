* представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Москва, 18 января, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в целом контролируют власть в Афганистане, Россия не прекращает с ними контакты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Афганистане есть де-факто власть, она реально контролирует ситуацию. Да, там остаются какие-то очаги напряженности, протеста, но в целом талибы власть контролируют», — сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Он добавил, что российское посольство никогда не прекращало работу в Кабуле. Это было чуть ли не единственное посольство, которое «вот так поступило».

«И у нас регулярные контакты с талибами, в том числе по вопросам, которые необходимо решить для того, чтобы они стали полноценно признаны правительством», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, «Талибан» с августа 2021 года находится у власти в Афганистане. Движение пришло к власти в результате госпереворота, который произошёл на фоне ухода из республики американского контингента.

В России эта организация находится в списке запрещённых террористических. Однако с марта 2022 года Москва установила дипломатические отношения с Афганистаном и аккредитовала дипломатов сформированного талибами правительства.

29 декабря 2023 года официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил в интервью местному СМИ о решении властей исключить «Талибан» из списка террористов.