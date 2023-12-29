* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Астана, 29 декабря, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не является запрещённой организацией в Казахстане. Власти республики решили исключить движение из этого списка. Об этом в интервью агентству Kazinform сообщил официальный представитель министерства иностранных дел страны Айбек Смадияров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он пояснил, что Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещённых в стране террористических организаций в целях его актуализации. В рамках этого процесса власти приняли решение об исключении из него движения «Талибан» в соответствии с практикой ООН.

«Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение «Талибан» не входит в списки организаций, признанных СБ ООН в качестве террористических»,— добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Говоря о развитии дипломатических контактов между Казахстаном и талибами, официальный представитель МИД напомнил, что «Талибан» правил Афганистаном с 1996 по 2001 годы, а в 2021 движение вновь установило власть в стране. И с тех пор пытается реабилитировать себя в глазах мировой общественности, подчеркнул Смадияров.

В Казахстане «Талибан» внесли в список запрещённых террористических структур в 2005 году по решению Верховного суда страны.

Как сообщало ИА Регнум, «Талибан» с августа 2021 года находится у власти в Афганистане. Это произошло в результате госпереворота на фоне ухода из республики американского контингента.

В России движение «Талибан» признано террористической организацией и в России. При этом с марта 2022 года страна установила дипломатическое отношение с Афганистаном с аккредитацией дипломата правительства, сформированного талибами.

Ещё в 2021 году директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что Россия может запустить процедуру исключения движения «Талибан» из террористического перечня только после того, как организацию из соответствующего списка исключит Совет Безопасности ООН. В том же духе в июне 2022-го высказался и помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков: талибов могут исключить из санкционного списка Совбеза ООН при условии активизации борьбы с терроризмом и уважения прав человека.

Аналогичное мнение высказал и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что решение по исключению «Талибана» из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН.