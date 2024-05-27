Анкара, 27 мая, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Повторный отказ Совета Безопасности ООН признать Палестину независимым государством углубит кризис и приведёт к краху международной системы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам визита в Брюссель, где глава МИД провёл переговоры в рамках Контактной группы Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.

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«Международная система уже находится в состоянии большого кризиса. Если государство, признанное 150 странами, будет вновь отвергнуто голосованием одной страны в СБ ООН, мы столкнёмся с реальностью, которая углубит этот кризис и приведёт к полному краху международной системы», ― подчеркнул министр.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Турция выступает за скорейшее признание Советом Безопасности ООН Палестины в качестве независимого государства.

«Это требование международного права и совести человечества», ― подчеркнул Фидан.

Как сообщало ИА Регнум, Норвегия признала Палестину в качестве государства. По информации норвежского правительства, официальное решение о признании палестинского государства вступит в силу 28 мая.

Ирландия также намерена признать Палестину в качестве государства, заявил 22 мая премьер-министр страны Саймон Харрис. По его словам, о соответствующем решении объявят и власти Испании. Он добавил, что Дублин, Осло и Мадрид предпринимают все шаги для признания Государства Палестина. Харрис выразил уверенность в том, что в ближайшие недели подобное решение примут и другие страны.

Власти Израиля осудили намерение Норвегии, Ирландии и Испании признать Палестину и приняли решение об отзыве послов для консультаций. Глава МИД страны Исраэль Кац считает, что признание Палестины — это подрыв суверенитета Израиля и угроза его безопасности.

Посол еврейского государства в Германии Рон Прозор подчеркнул, что Израиль не простит страны, которые признали Палестину в качестве государства.

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин 7 мая выступили за независимость Палестины в границах 1967 года. Ранее китайский лидер заявил, что решение о создании Государства Палестина является неотъемлемым и основополагающим условием для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Палестина 3 апреля направила в Совбез ООН официальный запрос на вступление страны в состав организации. Запрос поддержали Организация исламского сотрудничества (ОИС), Арабская группа и Движение неприсоединения. Палестинское диппредставительство приложило к документу список из 140 стран, признавших Палестину в качестве государства.

18 апреля США наложили вето на алжирский проект резолюции по членству Палестины в ООН. При этом за признание Палестины выступили 12 членов всемирной организации, в том числе Россия и Китай.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что полноправное членство Палестины в ООН создаст для неё равные переговорные позиции с Израилем, это поспособствует скорейшему разрешению конфликта на Ближнем Востоке.