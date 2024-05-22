Осло, 22 мая, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Норвегия признала Палестину в качестве государства, соответствующее решение вступит в силу 28 мая. Об этом говорится в заявлении на сайте норвежского правительства.

ТАСС/ Loredana Sangiuliano/SOPA Images via ZUMA Press Wire

«Правительство решило, что Норвегия признаёт Палестину в качестве государства», — говорится в заявлении.

Отмечается, что официальное признание палестинского государства вступит в силу 28 мая. Другие страны Европы также официально признают Палестину в этот же день, говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Палестина направила в Совбез ООН официальный запрос на вступление страны в состав организации. Запрос поддержали Организация исламского сотрудничества (ОИС), Арабская группа и Движение неприсоединения. Палестинское диппредставительство приложило к документу список из 140 стран, признавших Палестину в качестве государства.

18 апреля США наложили вето на алжирский проект резолюции по членству Палестины в ООН. При этом за признание Палестины выступили 12 членов всемирной организации, в том числе Россия и Китай.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что полноправное членство Палестины в ООН создаст для неё равные переговорные позиции с Израилем, это поспособствует скорейшему разрешению конфликта на Ближнем Востоке.