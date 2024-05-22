Тель-Авив, Израиль, 22 мая, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Израиля немедленно отзывает послов из Ирландии и Норвегии для консультаций после решения этих стран признать Палестину в качестве государства, заявил глава израильского внешнеполитического ведомства Исраэль Кац.

ТАСС/ ZUMA Press Wire

«Я распорядился о немедленном возвращении в Израиль для консультаций израильских послов в Ирландии и Норвегии на фоне решения этих стран объявить о признании палестинского государства. Я посылаю Ирландии и Норвегии чёткий сигнал: Израиль не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности», — написал министр в соцсети X (бывшая Twitter).

По утверждению Каца, признание Палестины посылает всему миру сигнал о том, что «терроризм выгоден», имея в виду атаку радикального движения ХАМАС 7 октября прошлого года. Вместе с тем министр анонсировал другие «серьёзные последствия» решений Ирландии и Норвегии, пообещав отозвать посла из Мадрида, если Испания примет аналогичное решение.

«Ирландско-норвежская глупость нас не останавливает. Мы настроены добиться наших целей: вернуть нашим гражданам безопасность, ликвидировать ХАМАС и возвратить заложников домой. Нет более праведных целей, чем эти», — добавил Кац.

Как передавало ИА Регнум, Ирландия и Норвегия выразили намерение признать Палестину в качестве государства. По информации норвежского правительства, официальное признание палестинского государства вступит в силу 28 мая.

В свою очередь премьер-министр Ирландии Саймон Харрис выразил уверенность в том, что в ближайшие недели подобное решение примут и другие страны.

3 апреля Палестина направила в Совбез ООН официальный запрос на вступление страны в состав организации. Запрос поддержали Организация исламского сотрудничества (ОИС), Арабская группа и Движение неприсоединения. Палестинское диппредставительство приложило к документу список из 140 стран, признавших Палестину в качестве государства.

18 апреля США наложили вето на алжирский проект резолюции по членству Палестины в ООН. При этом за признание Палестины выступили 12 членов всемирной организации, в том числе Россия и Китай.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что полноправное членство Палестины в ООН создаст для неё равные переговорные позиции с Израилем, это поспособствует скорейшему разрешению конфликта на Ближнем Востоке.

19 ноября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает к немедленному возобновлению переговорного процесса о создании палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Президент Владимир Путин также выступил за создание суверенного палестинского государства, при этом отметив, что это никак не связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинским движением ХАМАС.