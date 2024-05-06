Париж, 6 мая, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Решение о создании государства Палестина является неотъемлемым и основополагающим условием для урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в колонке для французского издания Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

5 мая Си Цзиньпин прибыл во Францию в рамках первого за пять лет европейского турне. Как уточнила официальный представитель МИД Китая, до 10 мая также состоятся визиты китайского лидера в Сербию и Венгрию.

«Палестино-израильский конфликт — тема, которая вызывает беспокойство. Фундаментальное решение — это создание независимого палестинского государства», — указал председатель КНР.

По его словам, постоянная нестабильность в регионе обусловлена фактическим неисполнением резолюций Совета Безопасности Организаций Объединённых Наций и эрозией принципа двух государств. Си Цзиньпин также отметил, что Китай и Франция должны укреплять сотрудничество, чтобы внести вклад в восстановление мира на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля Соединённые Штаты Америки наложили вето на алжирский проект резолюции о признании Палестины полноправным членом ООН. При этом инициативу поддержали 12 членов всемирной организации, в том числе Россия и Китай. От голосования воздержались Великобритания и Швейцария.

В тот же день на заседании СБ ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что США, заблокировав резолюцию по Палестине, подтвердили своё истинное отношение к палестинцам и готовность до последнего закрывать глаза на действия Израиля в секторе Газа. Позднее Небензя подчеркнул, что членство Палестины в ООН создаст равные переговорные позиции палестинской стороны с Израилем, что поспособствует скорейшему урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.