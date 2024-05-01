Нью-Йорк, США, 2 мая, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Полноправное членство Палестины в Организации Объединённых Наций создаст равные переговорные позиции палестинской стороны с Израилем, что поспособствует скорейшему разрешению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН 1 мая заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Безусловно, должны прекратиться военные действия, а также сформироваться определённые условия. По нашему глубокому убеждению, членство Палестины в ООН — это одно из них. Это уравняло бы стартовые переговорные позиции сторон», — указал российский дипломат.

Небензя подчеркнул, что палестино-израильский конфликт необходимо разрешить путём справедливого политического урегулирования, чтобы разорвать порочный круг, когда насилие порождает насилие.

Как указал Небензя, Израиль стал членом ООН ещё в 1949 году, а сегодня именно принятие Палестины в ООН стало бы первым и одним из важнейших практических шагов на пути к двугосударственному решению ближневосточного кризиса.

«Россия будет продолжать делать всё необходимое для того, чтобы бойня в Газе была остановлена и чтобы будущие параметры сосуществования Израиля с независимой Палестиной… решались за столом переговоров», — заключил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля США наложили вето на алжирский проект резолюции по членству Палестины в Организации Объединённых Наций. При этом за признание Палестины выступили 12 членов всемирной организации, в том числе Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Великобритания и Швейцария от голосования воздержались. Тогда постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что США таким образом продемонстрировали своё истинное отношение к палестинцам и готовность до последнего закрывать глаза на действия Израиля в секторе Газа.