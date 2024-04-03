Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Палестина направила в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций официальный запрос на её вступление в состав ООН. Запрос Палестины поддержали Организация исламского сотрудничества (ОИС), Арабская группа и Движение неприсоединения.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

«В свете заявки Государства Палестина о приёме в члены ООН, содержащейся в документе S/2011/592 от 23 сентября 2011 года, и по указанию палестинского руководства имею честь просить вновь рассмотреть эту заявку Советом Безопасности в апреле 2024 года», — говорится в письме постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура, текст которого приводит «РИА Новости».

Отмечается, что палестинское дипломатическое представительство приложило к запросу письма поддержки заявки на вступление Палестины в ООН от Арабской группы, ОИС, Движения неприсоединения и список из 140 стран, признавших Палестину в качестве государства.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает к немедленному возобновлению переговорного процесса о создании палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Президент Владимир Путин также выступил за создание суверенного палестинского государства, при этом отметив, что это никак не связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинским движением ХАМАС.