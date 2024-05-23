Берлин, 23 мая, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Израиль не простит страны, которые признали Палестину в качестве государства. Об этом заявил посол еврейского государства в Германии Рон Прозор.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Государство Палестина

«Эти страны дают попутный ветер террористам. Во время следующей резни на их руках будет кровь невинных людей», — процитировал дипломата портал Table. Media.

По словам посла, Израиль не забудет этого и не простит государствам их решение.

Как сообщало ИА Регнум, Норвегия признала Палестину в качестве государства. По информации норвежского правительства, официальное решение о признании палестинского государства вступит в силу 28 мая.

Ирландия также намерена признать Палестину в качестве государства, заявил 22 мая премьер-министр страны Саймон Харрис. По его словам, о соответствующем решении объявят и власти Испании. Дублин, Осло и Мадрид предпринимают «все шаги» для признания государства Палестины, добавил он. Харрис выразил уверенность в том, что в ближайшие недели подобное решение примут и другие страны.

Власти Израиля осудили намерение Норвегии, Ирландии и Испании признать Палестину и приняли решение об отзыве послов для консультаций. Признание Палестины — это подрыв суверенитета Израиля и угроза его безопасности, заявил глава МИД страны Исраэль Кац.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал признание Палестины тремя странами. Он назвал их решение «сознательным». Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара всегда будет выступать на стороне угнетённых против угнетателей и помогать тем, кто в этом нуждается. Рано или поздно будет создано палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, заключил Эрдоган.