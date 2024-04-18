Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки воспользовались правом вето и сорвали проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций с рекомендацией признать Палестину полноправным членом всемирной организации. Об этом стало известно в ходе заседания СБ ООН 18 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Алжирскую инициативу поддержали 12 членов Совета Безопасности ООН, в том числе Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Швейцария и Великобритания воздержались от голосования. Против проекта резолюции и признания Палестины полноправным членом ООН выступили США.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Палестина направила в Совбез ООН официальный запрос на её вступление в состав организации. Запрос поддержали Организация исламского сотрудничества (ОИС), Арабская группа и Движение неприсоединения. Палестинское диппредставительство приложило к документу список из 140 стран, признавших Палестину в качестве государства. Позднее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генеральной Ассамблеи 8 апреля призвал международное сообщество поддержать заявку Палестины.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в декабре 2023 года призвал к незамедлительному выполнению решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства.