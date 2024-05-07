Париж, 7 мая, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за независимость Палестины в границах 1967 года. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров.

Panoramic/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин

В тексте отмечается, что Париж и Пекин призывают обеспечить мирное сосуществование Израиля и Палестины в качестве соседних государств. Вместе с тем в заявлении подчёркивается необходимость обеспечить совместное создание жизнеспособного, независимого и суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

5 мая Си Цзиньпин прибыл во Францию в рамках первого за пять лет европейского турне. Как уточнила официальный представитель МИД Китая, до 10 мая также состоятся визиты китайского лидера в Сербию и Венгрию.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля Соединённые Штаты Америки наложили вето на алжирский проект резолюции о признании Палестины полноправным членом ООН. При этом инициативу поддержали 12 членов всемирной организации, в том числе Россия и Китай. От голосования воздержались Великобритания и Швейцария.

В тот же день на заседании СБ ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что США, заблокировав резолюцию по Палестине, подтвердили своё истинное отношение к палестинцам и готовность до последнего закрывать глаза на действия Израиля в секторе Газа. Позднее Небензя подчеркнул, что членство Палестины в ООН создаст равные переговорные позиции палестинской стороны с Израилем, что поспособствует скорейшему урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в октябре прошлого года выступил за создание суверенного палестинского государства. Вместе с тем российский лидер заметил, что этот вопрос никак не связан с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.