Белгород, 26 мая, 2024, 19:16 — ИА Регнум. В Шебекино Белгородской области в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью двух снарядом РСЗО «Ольха» пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Над Шебекинским городским округом сработала наша система ПВО — сбиты два снаряда РСЗО «Ольха» на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадала одна мирная жительница. Женщина с контузией самообратилась в районную ЦРБ. После оказания медицинской помощи будет переведена для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал глава области в Telegram-канале.

Также, по данным Гладкова, после отражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) атаки ВСУ в селе Ржевка различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, в трёх домовладениях частично разрушены кровли и стены. Повреждены 9 автомобилей, один из них полностью сгорел, уточнил Гладков. Также возгорание произошло на территории промзоны, однако было быстро потушено местными жителями.

«Также повреждены линии водо-, газо — и электроснабжения. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — добавил губернатор Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 41 беспилотник, пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 32 реактивных снаряда HIMARS.

Также российские военные за неделю сбили два украинских самолёта МиГ-29, восемь крылатых ракет SCALP-EG, а также 25 ракет ATACMS и «Точка-У». В течение недели с 18 по 24 мая в плен российским войскам сдались 67 бойцов ВСУ.

Тринадцать украинских беспилотников самолётного типа уничтожены над территорией Курской и Орловской областей. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее сообщил о перехвате над Рыльским и Курчатовским районами семи беспилотников ВСУ. В регионе действовало предупреждение о возможной атаке дронов.