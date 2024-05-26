Москва, 26 мая, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», сообщили 26 мая в Министерстве обороны РФ.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

«Около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» уничтожены над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 41 беспилотник, пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 32 реактивных снаряда HIMARS.

Также российские военные за неделю сбили два украинских самолёта МиГ-29, восемь крылатых ракет SCALP-EG, а также 25 ракет ATACMS и «Точка-У». В течение недели с 18 по 24 мая в плен российским войскам сдались 67 бойцов ВСУ.

Тринадцать украинских беспилотников самолётного типа уничтожены над территорией Курской и Орловской областей. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее сообщил о перехвате над Рыльским и Курчатовским районами семи беспилотников ВСУ. В регионе действовало предупреждение о возможной атаке дронов.