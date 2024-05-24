Москва, 24 мая, 2024, 15:36 — ИА Регнум. В течение недели с 18 по 24 мая в плен российским войскам сдались 67 бойцов ВСУ, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Также 24 мая Минобороны сообщило, что на минувшей неделе были освобождены населённые пункты Клещеевка, Андреевка, Белгоровка и Старица. Группировка «Север» продолжила движение в глубину обороны ВСУ.

«Южная» группировка за неделю уничтожила 10 полевых складов противника. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр» ВС РФ составили за неделю до 2770 военнослужащих. ВС РФ за неделю с 18 по 24 мая нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины

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