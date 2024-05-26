Москва, 26 мая, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 41 беспилотник, пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 32 реактивных снаряда HIMARS. Об этом 26 мая на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Максим Блинов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 32 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, противокорабельная ракета «Нептун», а также 41 беспилотный летательный аппарат», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил России поражены два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая Минобороны РФ сообщало, что Южная группировка Вооружённых сил России за неделю уничтожила 10 полевых складов. По словам Конашенкова, украинские военные в зоне ответственности российской группировки «Юг» за неделю потеряли до 3285 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства. Также в течение недели подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили три населённых пункта: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны, за неделю ВСУ потеряли до 2770 военных в зоне ответственности группировки «Центр» ВС России, а в зоне ответственности группировки «Восток» украинские военные за неделю потеряли до 920 военнослужащих.

Также российские военные за неделю сбили два украинских самолёта МиГ-29, восемь крылатых ракет SCALP-EG, а также 25 ракет ATACMS и «Точка-У». В течение недели с 18 по 24 мая в плен российским войскам сдались 67 бойцов ВСУ.