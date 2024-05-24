Москва, 24 мая, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю сбили два украинских самолёта МиГ-29, сообщил 24 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

По его словам, авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 13 противорадиолокационных ракет HARM производства США, противокорабельная ракета «Нептун», 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 356 беспилотных летательных аппаратов.

Также он отметил, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили за сутки в зоне спецоперации три украинских истребителя МиГ-29, семь ракет ATACMS, 25 БПЛА, пять снарядов HIMARS и «Ольха» и пять авиабомб Hammer. 15 мая Минобороны заявило о пяти сбитых ракет ATACMS над Крымом.

Министерство обороны также сообщило, что в ночь на 19 мая российские войска уничтожили и перехватили 61 беспилотник над тремя регионами.Больше всего беспилотников сбили над Краснодарским краем — 57. Ещё один дрон сбили над Крымом и три — над Белгородской областью.