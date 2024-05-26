Курск, 26 мая, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 мая сбили в небе над Рыльским и Курчатовским районами Курской области семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Этой ночью семь украинских беспилотников самолётного типа были сбиты в Рыльском и Курчатовском районах Курской области», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Смирнов также призвал граждан в случае обнаружения обломков сбитых дронов не приближаться к ним и сообщить в экстренные и оперативные службы.

Ещё один беспилотный летательный аппарат российские военные уничтожили над территорией Брасовского района Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, в субботу вечером средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. До этого Минобороны сообщало о ещё 15 сбитых аналогичных снарядах.

В результате обстрелов Белгородского района со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, при атаке украинского дрона-камикадзе пострадала девятилетняя девочка. Пострадавшую с осколочным ранением доставили в Валуйскую центральную районную больницу.