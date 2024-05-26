Российские силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью
Курск, 26 мая, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 мая сбили в небе над Рыльским и Курчатовским районами Курской области семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
«Этой ночью семь украинских беспилотников самолётного типа были сбиты в Рыльском и Курчатовском районах Курской области», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Смирнов также призвал граждан в случае обнаружения обломков сбитых дронов не приближаться к ним и сообщить в экстренные и оперативные службы.
Ещё один беспилотный летательный аппарат российские военные уничтожили над территорией Брасовского района Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Как передавало ИА Регнум, в субботу вечером средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. До этого Минобороны сообщало о ещё 15 сбитых аналогичных снарядах.
В результате обстрелов Белгородского района со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, при атаке украинского дрона-камикадзе пострадала девятилетняя девочка. Пострадавшую с осколочным ранением доставили в Валуйскую центральную районную больницу.