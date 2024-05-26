Москва, 26 мая, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Тринадцать украинских беспилотников самолётного типа уничтожены над территорией Курской и Орловской областей, сообщила 26 мая пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным ведомства, попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России пресечены в ночные часы.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, об уничтожении трёх украинских БПЛА над Орловской областью также проинформировал губернатор региона Андрей Клычков. Он отметил, что жертв и разрушений, по предварительным данным, нет. На месте работают оперативные службы и правоохранители.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее сообщил о перехвате над Рыльским и Курчатовским районами семи беспилотников ВСУ. В регионе действовало предупреждение о возможной атаке дронов.

Вечером 25 мая Смирнов заявил, что украинские дроны атаковали сёла Успеновка и Гордеевка в Кореневском районе. Мирные жители при атаке не пострадали. В Гордеевке загорелся автомобиль, в Успеновке вспыхнул пожар в здании бывшего клуба. Возгорания потушили.