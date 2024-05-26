Москва, 26 мая, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о предательстве президента республики Саломе Зурабишвили свидетельствует о серьёзных противоречиях внутри грузинских элит. Такое мнение 26 мая корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян.

Kay Nietfeld/Global Look Press Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Выступая на мероприятии в честь Дня независимости Грузии Кобахидзе заявил, что единство народа и избранной им власти позволило сохранить мир в стране в течение последних двух лет, несмотря на многочисленные вызовы и предательства, включая предательство со стороны президента республики.

«Это заявление указывает на глубокие разногласия не только в обществе, но и среди элит Грузии. Пока неясно, насколько грузинские элиты, стремящиеся к полной суверенизации страны, готовы пойти до конца в своих действиях. Это демонстрация внутриполитического конфликта в Грузии, который перешёл на новый уровень. Это заявление является реакцией на поведение западных партнёров Грузии которые, указывают стране её место в западном сообществе и демонстрируют, что у Грузии нет права голоса. Грузинские элиты пытаются показать, что у них есть право голоса в собственной стране», — подчеркнул политолог.

Эксперт также отметил, что принятию закона о прозрачности иностранного влияния в Грузии предшествовала деятельность грузинских правоохранительных органов по мониторингу активности некоторых неправительственных организаций, поддерживающих экстремистские структуры за рубежом. Деятельность таких организаций вызвала недовольство грузинских властей, которые понимают, что это может ударить по самой Грузии. На фоне этих процессов происходит активизация части грузинской элиты против десуверенизации страны.

Заявление Кабахидзе является обоснованным, поскольку президент страны выступила против законопроекта, который отвечает интересам грузинского общества. Однако оно несколько запоздавшее, поскольку президент Грузии до своего избрания была французской гражданкой и дипломатом. Поэтому грузинским элитам, которые хотят пойти до конца, необходимо провести полную ревизию среди государственного аппарата и экспертного сообщества.

Не стоит воспринимать текущие события как поворот Грузии в сторону России, поскольку страна просто выбирает свой национальный путь развития, отметил эксперт. Он напомнил, что Кобахидзе, согласно публикациям СМИ, также поручил министерству иностранных дел страны сократить контакты с Западом. Эта позиция демонстрирует странам Запада, что Грузия настроена очень серьёзно и намерена идти до конца. Грузинские элиты показывают, что у Грузии есть альтернативный путь — развитие отношений с Россией и другими странами.

«Что касается заявления Кобахидзе о желании страны вернуть Южную Осетию и Абхазию и стать членом Европейского союза к 2030 году, то, по информации грузинских экспертов, у части правящей элиты Грузии есть мнение, что в некоторых кабинетах в Москве есть подход к «реинтеграции» этих регионов в состав Грузии. Однако такие надежды не обоснованы, поскольку Россия не торгует интересами своих союзников и партнёров», — подчеркнул собеседник.

Как передавало ИА Регнум, парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах 14 мая. Организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в особом реестре и ежегодно отчитываться о расходах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. Она назвала проект «российским», хотя он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года. Проект, аналогичный американскому, рассматривают в настоящее время и власти ЕС.

По конституции Грузии, если президент накладывает вето на законопроект и не выдвигает альтернативный проект, то запрет преодолевается при новом голосовании парламента, если решение поддержит простое большинство депутатов. Представители правящей партии, у которой есть большинство в парламенте, заявили, что вето будет преодолено.

С резкой критикой в адрес Грузии после принятия закона выступили и руководители ЕС. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Евросоюз может лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС, а один из еврокомиссаров — Оливер Варгейи в разговоре с Кобахидзе пригрозил ему судьбой премьера Словакии Роберта Фицо, на которого ранее было совершено покушение.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии сопровождалось массовыми протестными акциями. Против выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование.

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев заявил, что США опасаются, что со вступлением в силу закона о прозрачности иностранного влияния их клиенты в Грузии утратят возможность делать вид, будто они говорят от имени всего грузинского народа.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поручил министерству иностранных дел страны сократить контакты с Западом.Решение было принято на фоне заявления руководителей США, анонсировавших введение ограничений в отношении грузинских политиков из-за принятого парламентом Грузии закона об иностранных агентах. Представители правящей партии Грузии, ранее комментируя эти меры Вашингтона, отмечали, что независимость «не продаётся за визы».

Кобахидзе также заявил, что Грузия собирается вернуть в свой состав Южную Осетию и Абхазию, а к 2030 году стать членом Европейского союза. Грузинская мечта в том, чтобы жить в объединённой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сёстрами. Объединённая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году, написал он в соцсети.

Председатель республиканского парламента Алан Алборов 17 марта сообщил, что Южная Осетия находится в тесной координации с Россией по вопросу вхождения в её состав. По его словам, это будет сделано после принятого совместного с РФ решения. Москва и Цхинвал проводят скоординированную внешнюю политику, подчеркнул глава парламента Южной Осетии.

В 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооружённой агрессии Грузии против Цхинвала. В Москве не раз заявляли, что две бывшие грузинские автономии признаны независимыми в силу существующих реалий, пересмотру это не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева и лидера Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной признания независимости республик. Глава государства отметил, что отношения между Россией и Южной Осетией вышли на уровень союзничества и интеграции. Москва уделяет большое внимание планомерной реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты её жителей, подчеркнул президент.