Тбилиси, 26 мая, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поручил министерству иностранных дел страны сократить контакты с Западом, передаёт 26 мая грузинский телеканал Formula TV.

IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Решение было принято на фоне заявления руководителей США, анонсировавших введение ограничений в отношении грузинских политиков из-за принятого парламентом Грузии закона об иностранных агентах.

Представители правящей партии Грузии, ранее комментируя эти меры Вашингтона, отмечали, что независимость «не продаётся за визы».

Как передавало ИА Регнум, парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах 14 мая. Организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в особом реестре и ежегодно отчитываться о расходах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. Она назвала проект «российским», хотя он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года. Проект, аналогичный американскому, рассматривают в настоящее время и власти ЕС.

По конституции Грузии, если президент накладывает вето на законопроект и не выдвигает альтернативный проект, то запрет преодолевается при новом голосовании парламента, если решение поддержит простое большинство депутатов. Представители правящей партии, у которой есть большинство в парламенте, заявили, что вето будет преодолено.

С резкой критикой в адрес Грузии после принятия закона выступили и руководители ЕС. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Евросоюз может лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС, а один из еврокомиссаров — Оливер Варгейи в разговоре с Кобахидзе пригрозил ему судьбой премьера Словакии Роберта Фицо, на которого ранее было совершено покушение.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии сопровождалось массовыми протестными акциями. Против выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование.

США опасаются, что со вступлением в силу закона о прозрачности иностранного влияния их клиенты в Грузии утратят возможность делать вид, будто они говорят от имени всего грузинского народа, отмечал в беседе с ИА Регнум ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.