Москва, 24 мая, 2024, 17:27 — ИА Регнум. США могут сократить помощь Грузии и ввести персональные санкции в отношении грузинских политиков в ответ на принятие в стране закона о прозрачности иностранного влияния. Такое мнение 24 мая корреспонденту ИА Регнум высказал ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что принятие закона об иноагентах в Грузии вынудит Соединённые Штаты предпринять ответные меры.

Силаев отметил, что закон «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии не предполагает никаких санкции в отношении получателей финансирования из-за рубежа. Они должны лишь объявить об этом, чтобы обеспечить прозрачность финансирования. США и Евросоюз считают себя авангардом человечества. Те, кто получает у них деньги на политическую деятельность в других странах, в том числе и в Грузии, также считают себя авангардом человечества, подчеркнул политолог.

Он отметил, что один из источников политического влияния неправительственных организаций в Грузии — это возможность объявлять себя грузинским гражданским обществом и говорить от имени этого общества, хотя их никто не избирал и не уполномочивал. Они получили статус «гражданского общества» только потому, что получают гранты от Евросоюза и США, уточнил эксперт

«США опасаются, что со вступлением в силу закона о прозрачности иностранного влияния их клиенты в Грузии утратят возможность делать вид, будто они говорят от имени всего грузинского народа. Для США и ЕС это главный инструмент влияния на Грузию и её внутреннюю и внешнюю политику. Американская помощь Грузии по линии «демократии, гражданского общества и прав человека» составляет десятки миллионов долларов. Многие годы неправительственные организации в Грузии, получающие финансирование от ЕС и США, ведут постоянную и очень агрессивную информационную кампанию против властей Грузии и правящей партии «Грузинская мечта», — пояснил Силаев.

По его словам, перед властями страны встал вопрос: либо власти возьмут под контроль происходящее, либо в Грузии будет доминировать сообщество неправительственных организаций. Эти организации не несут ответственность за свои действия, но активно вмешиваются в дела страны и диктуют, как нужно поступать. При этом они получают значительные средства и обладают огромными ресурсами в масштабах грузинской политики, пояснил политолог.

Он отметил, что антиправительственная деятельность, которой занимались грузинские организации, получающие гранты, в течение многих лет, вынудила правительство принять меры.

По словам эксперта, в ответ на это США могут уменьшить помощь Грузии не только в сфере «демократии и прав человека», но и в экономической сфере, а также в области безопасности. Кроме этого, они могут объявить персональные санкции в отношении грузинских политиков, как это было с несколькими грузинскими судьями. Хотя это не сильно тогда повлияло на Грузию, но соответствующий сигнал правительству страны был послан, уточнил Силаев.

Он отметил, что США могут ввести санкции против почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«В октябре 2023 года в Грузии должны пройти выборы. Из-за этого правительство решило не откладывать конфликт с сообществом получателей американских грантов и решить вопрос сейчас, а не во время выборов. Закон был принят, и правящая партия пообещала преодолеть вето президента Грузии Саломе Зурабишвили. Если они отступят сейчас, то скорее всего, проиграют выборы, поскольку продемонстрируют свою слабость и неспособность дать отпор. Поэтому правительство будет настаивать на своём и добьётся вступления закона в силу», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен принятием закона об иноагентах в Грузии и исходит из того, что он противоречит желанию большинства граждан Грузии двигаться в сторону интеграции в Евросоюз.

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила ветона закон. Она назвала проект «российским», хотя он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года. Проект, аналогичный американскому, рассматривают в настоящее время и власти ЕС.

По конституции Грузии, если президент накладывает вето на законопроект и не выдвигает альтернативный проект, то запрет преодолевается при новом голосовании парламента, если решение поддержит простое большинство депутатов.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии шло с 15 апреля, оно сопровождалось массовыми протестными акциями. Против инициативы в стране выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование.

В одном из митингов против утверждения закона об иноагентах в Тбилиси участвовали главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии, они шли во главе колонны протестующих. Мэр города Каха Каладзе заявил, что внешние силы планируют устроить в республике госпереворот.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов. Представители правительства Грузии заявляли, что не намерены отказываться от утверждения закона.

В свою очередь, Брюссель заявил о намерении лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз, если власти страны не откажутся от закона об иностранных агентах.