Москва, 26 августа, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева и лидера Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной признания независимости республик, сообщили 26 августа на сайте Кремля.

Известия/Кристина Кормилицына

«Отстояв свою свободу в нелёгкой борьбе, югоосетинский народ успешно развивает институты демократической государственности», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил, что отношения между Россией и Южной Осетией вышли на уровень союзничества и интеграции. Россия уделяет большое внимание планомерной реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты её жителей.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями стороны продолжат наращивать конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, а также партнёрское взаимодействие на международной арене.

В конце поздравительной телеграммы российский лидер пожелал Алану Эдуардовичу крепкого здоровья и успехов, а жителям Южной Осетии — мира, счастья и благополучия.

Путин также направил телеграмму президенту Абхазии. Глава государства отметил, что за прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики.

Российский президент подтвердил, что Москва будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении актуальных экономических и социальных задач.

Россия 26 августа 2008 года признала независимость Республики Южная Осетия, а 9 сентября установила с ней дипломатические отношения. Также Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии.