Тбилиси, 26 мая, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Грузия собирается вернуть в свой состав Южную Осетию и Абхазию, а к 2030 году стать членом Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своём поздравлении граждан с Днём независимости страны.

Bernd Elmenthaler / Global Look Press

«Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединённой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сёстрами. Объединённая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году», — написал Кобахидзе в соцсети X (бывшая Twitter).

Вместе с тем глава правительства Грузии поздравил граждан Грузии и проживающих за её пределами грузин.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта председатель республиканского парламента Алан Алборов сообщил, что Южная Осетия находится в тесной координации с Россией по вопросу вхождения в её состав. По его словам, это будет сделано после принятого совместного с РФ решения. Москва и Цхинвал проводят скоординированную внешнюю политику, подчеркнул глава парламента Южной Осетии.

В 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооружённой агрессии Грузии против Цхинвала. В Москве не раз заявляли, что две бывшие грузинские автономии признаны независимыми в силу существующих реалий, пересмотру это не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева и лидера Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной признания независимости республик. Глава государства отметил, что отношения между Россией и Южной Осетией вышли на уровень союзничества и интеграции. Москва уделяет большое внимание планомерной реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты её жителей, подчеркнул президент.