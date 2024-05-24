Брюссель, 24 мая, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи утверждает, что его слова по поводу покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо не являлись угрозой главе правительства Грузии Ираклию Кобахидзе. Об этом говорится в распространенном заявлении европейского чиновника.

Audiovisual Service Оливер Варгейи

Ранее Кобахидзе сообщил, что его припугнули примером покушения на Фицо. Глава грузинского правительства уточнил, что угроза прозвучала в ходе разговора с одним из еврокомиссаров.

Варгейи пояснил, что его высказывание было вырвано из контекста.

«В связи с заявлением, сделанным премьер-министром Грузии 23 мая, я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста, — отметил еврокомиссар, заявление которого приводит его пресс-служба.

По словам чиновника, он упомянул о происшествии с Фицо якобы для того, чтобы Кобахидзе не обострял ситуацию в Грузии, принимая закон об иноагентах. Варгейи предупредил, что такие шаги вызовут дальнейшую поляризацию в ходе протестов в Тбилиси.

Он также вновь призвал не принимать закон об иноагентах, и добавил, что ещё считает себя другом Грузии.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении. Документ предписывает регистрироваться в специальном реестре тем организациям, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%. Их также хотят обязать ежегодно отчитываться о расходах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвилиналожила вето на закон. Она назвала проект «российским». При этом документ является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года.

Парламент Грузии сможет преодолеть вето Зурабишвили на закон через уже четыре недели со дня вынесения её решения.

22 мая стало известно о том, что Брюссель лишит Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС в случае, если Тбилиси не откажется от закона об иноагентах. Соответствующее решение может быть принято в октябре 2024 года.