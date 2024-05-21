Вашингтон, 21 мая, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Соединённые Штаты разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по России, пишет The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мне кажется, что если атаки происходят непосредственно из-за линии фронта с территории России, то эти базы тоже должны быть целям, независимо от того, запускают оттуда ракеты или снабжают войска», — сказала она.

Как отметило издание, по мнению Нуланд, США и союзники Киева должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по территории России.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.

Киев на прошлой неделе обратился к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Запрос поступил на фоне успехов российской армии в Харьковской области.

Издание Politico сообщило, что ряд депутатов Верховной рады прибыли в Вашингтон, чтобы попытаться убедить Конгресс США разрешить ВСУ наносить удары по России американским оружием якобы для уничтожения военных складов.