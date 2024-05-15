Вашингтон, 15 мая, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Ряд депутатов Верховной рады Украины прибыли в Вашингтон, рассчитывая добиться в Конгрессе США разрешения для ВСУ наносить удары американским оружием по территории России, сообщила 14 мая газета Politico.

Известия/Тарас Петренко

По информации издания, украинские политики надеются, что конгрессмены смогут повлиять на Белый дом. Депутаты уверяют, что киевскому режиму необходимо получить разрешение на удары американским оружием по российской территории якобы для уничтожения военных складов.

Издание обратилось в администрацию президента США Джо Байдена с просьбой прокомментировать ситуацию. Там заявили, что не изменили позицию.

«Помощь [Украине] предназначена для обороны, а не для наступательных операций на территории России», — заявил один из чиновников на условиях анонимности.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в начале мая заявил, что Лондон разрешает Киеву наносить удары по российской территории британским оружием. После этих слов Министерство иностранных дел России вызвало посла Британии в Москве Найджела Кейси и выразило ему решительный протест.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Кэмерона, отметила, что это стало первым открытым признанием давно известного факта, что Запад ведёт войну против России, используя Украину. Она назвала заявление британского министра саморазоблачением.