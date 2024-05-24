Будапешт, 24 мая, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Заявления политиков и журналистов западных стран говорят о том, что Европа готовится к началу войны с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Sebastian Kahnert/Global Look Press

По его словам, перед двумя мировыми войнами в средствах массовой информации «довольно долго шла подготовка вступления в войну».

«Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту (с Россией)», — сказал он в эфире радио Kossuth.

Он добавил, что сейчас можно говорить, что идёт подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая издание Politico сообщило, что группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

С аналогичной инициативой ранее выступала бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она заявила, что США и другие союзники Киева должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по российской территории дальнобойным оружием.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.